Corinthians fecha ano financeiro com déficit de R$ 18 milhões

O Corinthians vai fechar o seu ano com um déficit de R$ 18 milhões, metade do registrado no ano passado. A informação foi revelada pelo diretor financeiro do clube, Matias Romano Ávila, que reclamou dos julgamentos a respeito dos balancetes mensais e assegurou que, ao final de 2019, o Timão encerrará a temporada de forma superavitária.

“Vamos fechar o ano com um déficit em torno de R$ 18 milhões. Evoluímos bastante. Fechamos 2017 com R$ 37 milhões. Reduzimos déficit e a dívida com relação ao ano passado. Importante é de um ano para o outro”, comentou Matias, assegurando que há a possibilidade de investimentos imediatos na equipe de futebol.

“O Corinthians tem uma situação absolutamente estável, com capacidade para investimento e vamos terminar o ano bem. Esse déficit deve ser zerado nos primeiros meses do ano. Estamos no processo de zerar o déficit fiscal, e com capacidade para novas aquisições”, continuou.

De acordo com a previsão do orçamento, aprovado pelo Conselho Deliberativo na noite da segunda-feira, o clube encerraria 2019 com R$ 650 mil de superávit, invertendo uma ordem que cresceu bastante durante a administração de Roberto de Andrade.

Nas palavras da diretoria, o Alvinegro tem um futebol que dá lucro, um clube social que se paga e precisa investir apenas para manter as equipes de alto rendimento nos esportes olímpicos, como o basquete masculino, o futsal masculino, o futebol feminino e a natação.

“O Corinthians se equipara a grandes clubes do mundo em uma situação, que é orgulho para a gente. Existem três clubes do mundo que têm futebol, base, futebol feminino, basquete, vôlei e natação: Real Madrid, Barcelona e o Corinthians. Isso é motivo de orgulho”, concluiu Matias.