Corinthians faz treino tático com foco no Vasco pelo Brasileirão

Nesta sexta-feira, com treino tático, o Corinthians deu sequência à preparação para o duelo com o Vasco, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.
Como foi o treino?
A manhã do elenco teve início com um vídeo de instruções táticas. Em seguida, os jogadores realizaram uma atividade de força na academia e um aquecimento com movimentações coordenativas e saltos.
Na sequência, a comissão técnica aplicou um trabalho de enfrentamentos com transição de dois contra dois. Por fim, Fernando Diniz comandou um exercício tático de dez contra dez e aproveitou para fazer testes na equipe que deve iniciar a partida contra o Vasco.
𝖢𝖳 𝖣𝗋. 𝖩𝗈𝖺𝗊𝗎𝗂𝗆 𝖦𝗋𝖺𝗏𝖺 | 𝖲𝖾𝗑𝗍𝖺-𝖿𝖾𝗂𝗋𝖺 | 𝟣𝟥𝗁
O elenco corinthiano se prepara para o próximo jogo do Brasileirão! 🔜
🆚 Vasco
🗓️ Domingo (26/04)
⏰ 16h (horário de Brasília)
🏟️ Neo Química Arena
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📸 Rodrigo Coca /… pic.twitter.com/zMxAj8fSB7
— Corinthians (@Corinthians) April 24, 2026
André de volta
O volante André, que não participou do último treino junto ao restante do grupo por uma gripe, retornou e participou normalmente dos trabalhos no gramado do CT Dr. Joaquim Grava.
Em contrapartida, Tchoca (dores no púbis), Charles (lesão no calcanhar direito) e Hugo (recuperação de cirurgia para reconstrução do menisco do joelho direito) não foram a campo e seguem tratando suas respectivas lesões. Além deles, Depay trata um estiramento muscular na coxa direita e também não trabalhou com o grupo.
Situação do Corinthians
Apesar do impacto imediato do novo treinador, a situação no Campeonato Brasileiro ainda exige atenção. O Corinthians abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 12 pontos, e busca uma sequência positiva para se afastar da parte inferior da tabela.
Por outro lado, o desempenho nas copas é animador. O time venceu seus dois primeiros jogos na Libertadores e lidera o Grupo E, com seis pontos. Já na Copa do Brasil, abriu vantagem sobre o Barra e encaminhou a classificação para as oitavas de final.
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