Corinthians faz investida para contratar volante Ramiro

A direção do Corinthians tem interesse na contratação do volante Ramiro, de 25 anos, que atualmente joga no Grêmio. A informação foi publicada inicialmente pelo Lance e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O meio-campista tem contrato com o Tricolor Gaúcho até o fim de 2021. Houve apenas um contato inicial do clube paulista e as conversas devem avançar após a volta do atleta, que está de férias fora do Brasil.

Em 2014, o Grêmio vendeu 50% dos direitos federativos de Ramiro para a empresa do agente Kia Joorabichan e detém apenas 20% dos direitos econômicos do jogador. O bom relacionamento que o Corinthians tem com esse grupo de empresários pode facilitar o negócio.

Vindo do Juventude em 2013, o jogador, polivalente, podendo atuar como lateral-direto e também como meia, começou a ganhar espaço no time e ajudou nas conquistas recentes do Grêmio.