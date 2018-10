Corinthians faz anúncio e terá time de rali a partir de 2019

Envolvido em diversas equipes de outros esportes além do futebol, como o basquete, o voleibol e a natação, o Corinthians terá seu primeiro time de rali profissional a partir do ano que vem, o Corinthians Rally Team. A equipe, uma incursão do clube fora das modalidades olímpicas, está se preparando para a estreia na próxima temporada com ações exclusivas para o público que gosta de futebol e automobilismo.

“Fazer parte deste time é a realização de um sonho de criança. Estou muito feliz com a parceria e com a possibilidade de fazer a equipe Rally Timão, uma das mais competitivas e vitoriosas do Rally Nacional”, afirma Rodrigo König, que atua no time como Diretor de Competições.

Rodrigo, que tem 20 anos de carreira, começou em 1998 no Rally de Regularidade e depois de alguns anos migrou para Rally de Velocidade e Rally Cross Country. Nesse período acumulou mais de 80 troféus, currículo que o clube considerou suficiente para que ele liderasse a empreitada.

“Antes da estreia, estamos organizando diversas ações para os fãs de corrida e futebol como a visitação aos treinos de rally, simulador de corridas e ingressos para acompanhar os pilotos em eventos do Corinthians. Já iniciamos as mídias sociais do Rally Timão e vocês poderão acompanhar tudo de perto, com informações sobre os carros, competições, pilotos e equipe”, concluiu Rodrigo.

A presença do Alvinegro em competições automobilísticas não é novidade. O clube foi participante da Fórmula Superliga por três temporadas, entre 2008 e 2010, em um torneio que reunia carros representando diversos clubes pelo mundo. Após o centenário do alvinegro, porém, a empreitada foi abandonada.