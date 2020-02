Corinthians estende período de contrato e chega a acordo por Éderson

O Corinthians chegou a um acordo por Éderson. A Gazeta Esportiva apurou que as últimas pendências contratuais foram resolvidas e o volante assinará com o Timão por cinco temporadas.

A princípio, o jogador de 20 anos firmaria um vínculo de quatro anos, mas o Corinthians aceitou estender o período para ter um desconto no valor das luvas a ser pago pelo clube. O empresário André Cury foi quem tratou com a diretoria corintiana nesta negociação.

Éderson é aguardado em São Paulo para realizar os exames médicos nesta quarta. Esse é o último passo antes do anúncio oficial, caso tudo ocorra bem, como todos imaginam.

O Corinthians deve ficar com 65% dos direitos econômicos de Éderson, que conseguiu uma rescisão amigável junto ao Cruzeiro no início do mês por conta de atrasos em salário, FGTS, férias e 13º.

O próximo reforço corintiano joga nas duas primeiras funções do meio de campo, ou seja, chegaria com possibilidade de ser utilizado tanto na vaga de Camacho quanto na de Cantillo, atuais titulares.

A contratação foi encarada como uma “oportunidade de mercado” pelo Corinthians e teve a aprovação do técnico Tiago Nunes.