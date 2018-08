Corinthians estende “maldição” e cai mais uma vez na Arena

O Corinthians voltou a ser eliminado dentro de casa na noite desta quarta-feira, na Arena, após vencer o Colo-Colo por 2 a 1 e, devido ao gol marcado fora de casa pelos chilenos, cair novamente nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Ainda que tenha vencido seu primeiro jogo da fase final do torneio desde que foi campeão, em 2012, o Timão estendeu uma das poucas sinas que o novo estádio ainda não conseguiu quebrar.

O clube tentava reverter a desvantagem e avançar no torneio, cenário diferente do que aconteceu em 2015 e 2016. Naquelas ocasiões, mesmo com times badalados, o clube do Parque São Jorge caiu frente a Guaraní-PAR e Nacional-URU. Na primeira das disputas, ainda avançou em duelo contra o Once Caldas, com direito a goleada na arena, mas a partida decisiva foi disputada na Colômbia. Ao todo, o Timão jogou 18 eliminatórias na história do torneio, caindo em 11 delas.

Nas 11 oportunidades em que saiu atrás, o Timão acabou eliminado em dez delas. A única bem sucedida foi em 2000, quando Edilson, Luizão e companhia perderam por 3 a 2 para o Rosário Central, na Argentina, conseguiram o mesmo placar em casa e avançaram nos pênaltis.

A “boa” notícia foi que, depois de três empates e quatro derrotas nas últimas vezes em que atingiu o mata-mata do torneio, o Timão derrotou um adversário e demonstrou um futebol acima do apresentado até o momento. Resta à equipe agora buscar uma vaga na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, nos dias 12 e 26 de setembro, e seguir sua caminhada no Campeonato Brasileiro, no qual atualmente é o oitavo colocado, com 29 pontos conquistados.