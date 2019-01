Corinthians estende contratos de Cássio e Fagner até 2022

O Corinthians não está atento só ao mercado. As referências da equipe também estão recebendo atenção especial. Prova disso é que na tarde dessa segunda-feira, o clube anunciou as renovações contratuais de Cássio e Fagner, dois dos principais líderes do grupo alvinegro. Ambos estenderam seus respectivos vínculos até 2022.

“Fala, Fiel. Tudo bem? Vim para anunciar minha renovação de contrato, até 2022. Estou muito feliz de poder estar num clube onde me sinto muito alegre. Obrigado à torcida, obrigado aos meus companheiros de trabalho, à minha família, primeiro a Deus. Um momento muito importante para mim. Espero que nesses próximos anos a gente possa conseguir muitos títulos, muitas alegrias, muitas vitórias e obrigado a todos por essa conquista. Grande abraço. Vai, Corinthians”, disse, Cássio, em vídeo divulgado pelas redes oficiais do clube.

Grande notícia pra Fiel! Ídolos do Timão, Cássio e Fagner renovaram os seus contratos até dezembro de 2022. Que dupla!

O lateral direito também deixou sua palavra.

“Fala, Fiel. Tudo bem? Estou aqui para anunciar para vocês a extensão do meu contrato até 2022. Estou muito feliz, muito contente com essa possibilidade de ficar mais quatro anos no clube que me formou, no clube que eu tenho um enorme carinho, estar próximo de vocês. Agradecer minha família, meus companheiros, a Deus, por essa oportunidade. E vai, Corinthians”.

Cássio defende o Timão desde 2012, já disputou 383 jogos pela equipe e tem uma vasta lista de títulos: Mundial e Libertadores (ambos em 2012); Campeonato Brasileiro (2015 e 2017), Recopa Sul-Americana (2013) e Campeonato Paulista (2013, 2017 e 2018).

Fagner defendeu o Corinthians em 2006 e voltou ao clube em 2014. Foram 276 jogos e quatro títulos: Campeão Brasileiro (2015 e 2017) e Campeonato Paulista (2017 e 2018).

