Corinthians espera ter torcida contra o Vasco e abre venda de ingressos

O Corinthians acredita que conseguirá reverter a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e espera contar com o apoio de sua torcida no duelo contra o Vasco, neste domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.
Mesmo ainda punido, o clube anunciou nesta quinta-feira os valores e as informações sobre a venda de ingressos para a partida, marcada para as 16h (de Brasília). A sanção aplicada ao Timão é decorrente das confusões registradas no empate por 0 a 0 com o Palmeiras, e a liberação de público depende, ao menos, da concessão de um efeito suspensivo.
A diretoria corintiana já entrou com recurso e irá ao tribunal nesta sexta-feira, em busca da derrubada da punição de perda de um mando de campo.
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Informações dos ingressos
A comercialização será feita de forma escalonada, respeitando as prioridades de Acessibilidade e dos membros do Fiel Torcedor, enquanto houver disponibilidade. A venda acontece exclusivamente de maneira online, por meio do site www.fieltorcedor.com.br, sem bilheteria física.
Cronograma de vendas
A abertura das vendas começou na quinta-feira, às 11h, com prioridade para não pagantes e pessoas com deficiência (PCDs). No mesmo horário, foi liberado o check-in e a venda de estacionamento para proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira.
Ainda na quinta-feira, às 13h, terão acesso à compra os membros adimplentes do Fiel Torcedor com 80 pontos ou mais, independentemente do plano, além dos integrantes do plano Meu Amor. Às 15h, a venda será aberta para torcedores com 60 pontos, seguida pelos associados com 40 pontos, às 17h, e com 20 pontos, às 19h.
Na sexta-feira, 24 de abril, a partir das 10h, a venda será liberada para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor. Já às 15h, os torcedores em geral poderão adquirir ingressos, mediante disponibilidade.
Descontos e valores
Para o duelo diante do Vasco, os associados do plano Minha Vida terão descontos que variam de 27% a 73%, enquanto os planos Minha História e Meu Amor contam com abatimentos entre 38% e 43%.
Os valores de face dos ingressos variam conforme o setor da Neo Química Arena. Os preços vão de R$ 80, no setor Norte, até R$ 290, no Oeste Inferior Central, passando por opções intermediárias nos setores Leste e Sul.
Valores dos ingressos
Norte – R$ 80,00
Sul – R$ 150,00
Leste superior corner – R$ 100,00
Leste superior lateral – R$ 120,00
Leste superior central – R$ 125,00
Leste inferior corner – R$ 130,00
Leste inferior lateral – R$ 140,00
Leste inferior central – R$ 170,00
Oeste superior – R$ 170,00
Oeste inferior corner – R$ 220,00
Oeste inferior lateral – R$ 240,00
Oeste inferior central – R$ 290,00
Para o acesso ao estádio, o clube reforça que será obrigatória a biometria facial. A compra do ingresso só estará liberada para torcedores com cadastro completo no Fiel Torcedor, incluindo a coleta da biometria. Cada CPF poderá adquirir apenas um ingresso, e a entrada na arena será permitida somente com esse novo procedimento.
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