Corinthians esclarece polêmica de camisa com detalhe verde: “Equívoco”

Nesta quinta-feira, imagens de uma terceira camisa de goleiro do Corinthians, com detalhes esverdeados, “tomaram” a internet. O uniforme recebeu críticas dos torcedores da equipe que, por sua vez, garantiu que houve um “equívoco” e que as peças já estão sendo retiradas do mercado.

“O produto foi colocado à venda de forma equivocada em poucas lojas Nike e já está sendo retirado do mercado”, afirmou a assessoria de imprensa do Timão.

A Nike, fornecedora de material esportivo do Corinthians, fez a camisa e implementou os detalhes esverdeados nas mangas. No entanto, justamente por conta da cor – que remete ao maior rival -, a diretoria do Timão vetou o uniforme.

No entanto, como a camisa já havia sido produzida pela Nike, alguns poucos modelos acabaram por aparecer em uma loja da fornecedora de material esportivo da equipe paulista.