Corinthians encerra preparação para pegar o Atlético-MG; veja os relacionados

Na manhã deste sábado, o Corinthians encerrou a preparação no CT Joaquim Grava para enfrentar o Atlético-MG, neste domingo, às 18h, no Independência, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dyego Coelho dividiu a atividade em duas partes. Na primeira, fez um treino tático e coletivo de 11 contra 11, e na última, um treinamento específico para cada setor.

Dúvida para o duelo contra os mineiros por um desconforto no ombro, Pedrinho participou normalmente das atividades, mas dificilmente inicia entre os titulares. Mateus Vital deve herdar a vaga no time.

Quem novamente não apareceu em campo foi o lateral-esquerdo Danilo Avelar. O defensor tem o mesmo problema no ombro que o meia-atacante e também deve ficar fora do jogo deste final de semana. Carlos será o substituto.

Apesar das lesões, ambos estão relacionados para o encontro. Depois da partida, o Corinthians já embarca para Fortaleza, onde enfrenta o Ceará na próxima quarta-feira, e os 23 atletas que irão para Minas seguirão viagem.

Os destaques da lista de relacionados são os jovens Igor e Madson, pela primeira vez convocados para um jogo profissional.

O provável Timão que enfrenta o Atlético Mineiro é: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Carlos Augusto; Gabriel e Júnior Urso; Janderson, Mateus Vital (Jadson) e Clayson; Boselli.

Confira os relacionados do Corinthians que enfrentarão o Atlético-MG:

Goleiros: Caique, Cássio e Walter.

Laterais: Carlos, Danilo Avelar, Fagner e Igor.

Zagueiros: Gil, Manoel e Marllon.

Volantes: Ralf e Gabriel.

Meio-campista: Jadson, Junior Urso, Mateus Vital, Pedrinho, Ramiro e Sornoza.

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustavo, Janderson, Vagner Love e Madson.