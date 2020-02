Corinthians encerra preparação para encarar o líder geral Santo André

O Corinthians encerrou, nesta terça-feira, a preparação para encarar o Santo André pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Com apenas o aquecimento liberado para a imprensa, o técnico Tiago Nunes fez mistério do time que vai mandar a campo.

A certeza é que o treinador não poderá contar com Cássio e Camacho, que cumprem suspensão. O goleiro recebeu o terceiro cartão amarelo, enquanto o volante foi expulso contra o Água Santa. Walter será o substituto na meta corintiana. Já Gabriel é o favorito pela vaga no meio-campo.

Outros atletas que não ficam à disposição são Léo Santos, Ramiro e Danilo Avelar, que ainda se recuperam de suas lesões. O último até aqueceu com o grupo, mas ainda deve ficar de fora da partida.

Depois de ser eliminado nas fases preliminares da Libertadores e ficar três jogos sem vencer no Paulista, o Corinthians chega pressionado para o duelo contra o Santo André, neste quarta-feira, em Itaquera.

A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do clube, convocou uma manifestação em frente ao CT Joaquim Grava no dia da partida.

O Corinthians ocupa a segunda colocação do Grupo D, com apenas oito pontos. A chave do Timão, entretanto, é a com menor pontuação, com o Guarani (9) na liderança, Bragantino (8) na terceira colocação e a Ferroviária na lanterna com seis.

