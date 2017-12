Corinthians encaminha a contratação do zagueiro Henrique

O experiente zagueiro Henrique, dispensado pelo Fluminense, será o substituto de Pablo na defesa do Corinthians. Nos últimos dias de 2017, o clube paulista encaminhou a contratação do jogador, que aguarda apenas a oficialização do seu desligamento no Rio de Janeiro para assinar contrato em São Paulo, provavelmente válido por três temporadas.

Aos 31 anos, o paranaense Henrique iniciou a carreira no Coritiba e acumula duas passagens pelo rival Palmeiras. Na Europa, não foi aproveitado pelo Barcelona-ESP, que o emprestou a Bayer Leverkusen-ALE e Racing Santander-ESP, e atuou sem destaque pelo Napoli-ITA. Também integrou a delegação brasileira que fracassou na Copa do Mundo de 2014, conforme elogiou o técnico Fábio Carille.

A chegada de Henrique, facilitada pela crise financeira enfrentada pelo Fluminense, servirá para o Corinthians suprir a baixa de Pablo, que não acertou renovação contratual e deixou o clube em litígio com a diretoria.

Para contar com uma dupla de zaga experiente em 2018, o Corinthians espera ainda resistir a eventuais investidas de clubes do exterior por Balbuena. O paraguaio tem compromisso válido até o final da temporada e ainda não aceitou uma proposta de prorrogação contratual.

Após o acerto com o Henrique, o Corinthians concentra os seus esforços em solucionar outro problema da defesa, a lateral esquerda. O clube vendeu Guilherme Arana ao Sevilla-ESP, emprestou Marciel à Ponte Preta e pretende se desfazer de Moisés. Para repor as perdas, os alvos são Danilo Avelar, emprestado pelo Torino-ITA ao Amiens-FRA, e o jovem Juninho Capixaba, do Bahia.