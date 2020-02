Corinthians é processado por imbróglio que envolve Richard e Richarlison

O América-MG entrou com uma ação judicial contra o Corinthians no valor de R$ 3,2 milhões. A quantia é referente a uma dívida repassada pelo Fluminense no momento em que Richard foi contratado pelo clube paulista.

Em 2018, quando o Corinthians adquiriu o volante, assumiu também um débito do Tricolor Carioca com o time mineiro envolvendo a venda do atacante Richarlison para o Everton, da Inglaterra. Entretanto, segundo o América, o alvinegro não cumpriu seu compromisso, resultando no processo.

O Coelho divulgou uma nota oficial esclarecendo a situação. Confira na íntegra:

“O América FC esclarece que a ação ajuizada em face do Corinthians-SP é referente a uma pendência financeira do clube paulista com o Fluminense-RJ, que, por sua vez, tinha repasses pendentes ao América por conta da venda do atleta Richarlison.

O valor da referida ação não pertence ao América e será integralmente repassado a parceiros do Coelho na venda de Richarlison, conforme acordo judicial firmado entre as partes.

O montante pertencente ao América nesta operação já foi totalmente quitado.”