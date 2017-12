Corinthians e Palmeiras são os destaques paulistas; São Paulo e Santos fracassam

A Federação Paulista de Futebol (FPF) utilizou as suas redes sociais para um balanço dos campeões no futebol do estado. A entidade reuniu em um post todos os vencedores das competições organizadas pela entidade em 2017. Corinthians e o Palmeiras. se destacaram com três conquistas cada, enquanto São Paulo e Santos decepcionaram.

Foram 16 competições no estado de São Paulo na temporada. O Corinthians ganhou as taças do Paulistão, da Copa São Paulo de Juniores e do Paulista sub-13. Já o Palmeiras faturou os Estaduais de três categorias: sub-20, sub-15 e sub-11.

Os outros dois grandes decepcionaram. O São Paulo ganhou apenas o título do Paulista sub-17 feminino, enquanto o Santos não obteve nenhuma conquista no estado nesta temporada.