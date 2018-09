Corinthians é o grande paulista que mais perdeu em 2018

Paulista com a pior classificação no Campeonato Brasileiro, o Corinthians é a equipe entre os quatro grandes com mais derrotas na temporada dentro do estado de São Paulo. O Timão, que vem de dois resultados negativos, perdeu 20 partidas em 2018, incluindo confronto da Copa Flórida.

A segunda equipe dos quatro grandes com mais derrotas é o Santos, com 19 resultados negativos, incluindo um no amistoso contra o Monterrey, do México. O Palmeiras é o time com menos derrotas (8), seguido pelo São Paulo (12).

Os jogos que o Alvinegro perdeu e foram mais marcantes foram as quatro derrotas em clássicos contra o Verdão e o Tricolor, sendo duas para cada time. No entanto, em umas das derrotas para o time palestrino, o Corinthians conseguiu empatar a eliminatória no Allianz Parque e conquistar o Campeonato Paulista nos pênaltis. Outros resultados negativos marcantes foram para o Colo-Colo na Libertadores e para o Ceará no Brasileirão, duelo que marcou o rebaixamento de Osmar Loss para auxiliar técnico.

Dessas 20 derrotas sofridas no ano, seis foram no Campeonato Paulista, dez no Campeonato Brasileiro, três na Libertadores e uma na Copa Flórida para o Rangers, da Escócia. Além disso, 13 desses jogos foram fora de casa, seis em casa e um em campo neutro.