Corinthians e IBM firmam parceria e detalhes serão revelados na sexta-feira

Na manhã desta quarta-feira, o Corinthians anunciou um acerto com a IBM, empresa ligada a área da tecnologia e informática. Sem detalhar muito, o clube promete maiores informações nesta sexta-feira às 9h45 (horário de Brasília), na Arena em Itaquera. A coletiva de imprensa será às 10h45.

A tendência é a empresa substituir a Omni na gestão do programa Fiel Torcedor, que privilegia os sócios-torcedores do Timão. Estarão presentes: o presidente Andrés Sanchez, Tony Martins, mandatário da IBM, além de Luis Paulo Rosenberg, diretor de marketing do clube, e Fran Koja, vice-presidente de serviços e tecnologia da IBM Brasil.

O principal objetivo é turbinar o número de sócios do Alvinegro do Parque São Jorge. Atualmente, são mais de 115 mil associados, que garantem ao Corinthians a quarta colocação no ranking do Torcedômetro. A intenção seria recuperar a liderança, que já foi ocupada pelo clube e hoje pertence ao rival São Paulo, que conta com mais de 150 mil sócios inscritos. Grêmio e Palmeiras são os dois outros clubes à frente do Timão.

