Corinthians divulga vídeo de sequência de defesaças de Cássio no treino

Destaque da vitória do Corinthians em cima da Chapecoense na última quarta-feira, Cássio teve um vídeo do treinamento publicado pelas redes sociais do Timão. Na ocasião, o goleiro faz quatro grandes defesas em sequência.

Coincidentemente, Cássio também fez defesas em sequência no confronto com a Chape e lembrou do treino ao falar do lance: “A primeira bola eu defendi, a segunda eu perdi um pouco ela de visão, porque foi rápido, mas consegui defender. É engraçado que ontem no treino teve um lance parecido de sequência de defesas”, disse o goleiro após a partida.

Por meio das redes sociais, o Corinthians publicou: “Vai achando que é só atacante adversário que sofre com ele… o Gigante fecha o gol até em treinamento!”.

Cássio volta a campo no próximo sábado, às 19h (de Brasília), quando o Corinthians visita o Grêmio em Porto Alegre. A equipe de Fábio Carille conquistou resultados positivos nas últimas rodadas e busca seguir crescendo na competição.

