Corinthians divulga 33 mil ingressos vendidos para semi do Paulista

Nesta terça-feira, o Corinthians divulgou a parcial de 33 mil ingressos vendidos para o confronto decisivo no Campeonato Paulista, a disputa da semifinal contra o São Paulo, na Arena de Itaquera. A partida será realizada às 21h45 (horário de Brasília) desta quarta.

As vendas pela internet ocorrem até às 14h00 do dia do jogo, enquanto que os cinco pontos de venda físicos funcionam das 12h00 até as 17h00.

Os setores disponíveis são o Leste, Leste Central, Oeste Inferior, Oeste Corner e Oeste Superior. Os preços dos ingressos variam de R$ 84 a R$ 208.

O Corinthians precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir uma vaga na grande final do Campeonato Paulista, sem a necessidade de penalidades máximas. Um triunfo simples levará a decisão para os pênaltis.