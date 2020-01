Corinthians deve ter Richard na vaga de Cantillo para estreia no Paulistão

O Corinthians fez o primeiro treino no CT Joaquim Grava desde o retorno dos Estados Unidos. Na manhã desta terça-feira, Tiago Nunes exigiu muito trabalho com bola e simulação de jogo.

A grande novidade na equipe que deve fazer o primeiro jogo oficial é Richard. A escalação de Cantillo só será possível se o nome do colombiano for publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até às 19h desta terça. O prazo limite para protocolar a inscrição do atleta era o último dia 15, exatamente data que o clube o fez. Agora, o Corinthians corre atrás de um documento que precisa ser enviado pelo Junior Barranquilla.

Victor Cantillo, titular e bastante elogiado pelo início de temporada, terá de aguardar a regularização de sua inscrição para estrear, de fato, com a camisa alvinegra. Isso feito, Cantillo ficará liberado automaticamente. O risco é apenas de perder a estreia do Estadual.

Os dez restantes são os mesmos que iniciaram as partidas preparatórias na Copa Flórida. Ou seja, o Corinthians deve enfrentar o Botafogo-SP, quinta-feira, em casa, com: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Pitón; Camacho, Richard e Luan; Ramiro, Janderson e Boselli.

Ainda nesta terça, apenas Everaldo não esteve junto ao grupo. O atacante segue trabalhando à parte, em busca da condição física e clínica. Everaldo não atua desde agosto. Nesse período, passou por uma intervenção cirúrgica no púbis.

O Corinthians ainda fará mais um treino na tarde desta terça, mas, dessa vez sem a presença da imprensa.