Corinthians detecta “sumiço” em caixa após auditoria das contas de 2025

O Corinthians encontrou uma inconsistência financeira durante o processo de auditoria das contas do clube no ano de 2025. Foi identificada a ausência de R$ 294 mil, correspondente a valores não conciliados no caixa cofre do clube, registrados no período entre 17 de janeiro e 11 de julho de 2025.

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A divergência foi detectada durante a revisão interna das contas, procedimento padrão para validação das informações financeiras da instituição.

Assim que o problema foi identificado, o clube iniciou uma análise detalhada das movimentações realizadas no intervalo, incluindo saques e prestações de contas.

Paralelamente, uma auditoria independente foi acionada para verificar os procedimentos adotados e confirmar os dados levantados internamente. Segundo o Corinthians, os valores foram validados pelos auditores externos.

Em nota, o clube afirmou que está adotando todas as medidas judiciais e administrativas cabíveis para esclarecer o caso. O objetivo é apurar as causas da inconsistência e, se necessário, responsabilizar eventuais envolvidos.

Confira a nota oficial do Corinthians na íntegra:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, no curso do processo de auditoria das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2025, foi identificada a ausência de R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais), correspondente a valores não conciliados no caixa cofre do clube, apurados no período compreendido entre 17 de janeiro de 2025 e 11 de julho de 2025.

A partir da identificação da inconsistência, foram imediatamente iniciados os procedimentos de conciliação das prestações de contas e dos saques realizados ao longo do referido período.

Com o objetivo de assegurar a precisão das informações apuradas, foi solicitada à auditoria independente a validação dos procedimentos adotados, tendo sido confirmados os valores previamente identificados pelo departamento responsável.

O Corinthians informa, ainda, que adota todas as medidas judiciais e administrativas cabíveis para a apuração integral dos fatos, comprometendo-se a dar transparência aos desdobramentos do caso tão logo haja conclusões definitivas".