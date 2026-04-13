Corinthians detecta “sumiço” em caixa após auditoria das contas de 2025

O Corinthians encontrou uma inconsistência financeira durante o processo de auditoria das contas do clube no ano de 2025. Foi identificada a ausência de R$ 294 mil, correspondente a valores não conciliados no caixa cofre do clube, registrados no período entre 17 de janeiro e 11 de julho de 2025.
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A divergência foi detectada durante a revisão interna das contas, procedimento padrão para validação das informações financeiras da instituição.
Assim que o problema foi identificado, o clube iniciou uma análise detalhada das movimentações realizadas no intervalo, incluindo saques e prestações de contas.
Paralelamente, uma auditoria independente foi acionada para verificar os procedimentos adotados e confirmar os dados levantados internamente. Segundo o Corinthians, os valores foram validados pelos auditores externos.
Em nota, o clube afirmou que está adotando todas as medidas judiciais e administrativas cabíveis para esclarecer o caso. O objetivo é apurar as causas da inconsistência e, se necessário, responsabilizar eventuais envolvidos.