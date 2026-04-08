Corinthians detalha venda de ingressos para estreia na Arena pela Libertadores; veja valores

O Corinthians divulgou nesta quarta-feira as informações sobre a venda de ingressos para enfrentar o Santa Fé, pela segunda rodada da Copa Libertadores, que marca a estreia da equipe na Neo Química Arena pela competição. O confronto está marcado para as 21h30 (de Brasília) da próxima quarta.
INGRESSOS PARA CORINTHIANS X SANTA Fe!
Confira os detalhes da venda de ingressos para a partida entre Corinthians e Santa FE (🇨🇴), válida pela 2ª rodada da CONMEBOL Libertadores, que acontece no dia 15/04, às 21h30! 🎟️
Saiba mais 👉🏼 https://t.co/BkIqBEJ9Tb pic.twitter.com/g8tHaaz6wO
— Corinthians (@Corinthians) April 8, 2026
As vendas terão início nesta quinta-feira e ocorrerão de forma escalonada, respeitando as prioridades de acessibilidade e do programa Fiel Torcedor. A abertura começa às 09h (de Brasília) para não pagantes e pessoas com deficiência (PCDs).
Na sequência, às 11h, a compra será liberada para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 80 pontos, independentemente do plano, além dos associados do plano Meu Amor. Às 13h, será aberta para aqueles que tenham a partir de 60 pontos.
Às 15h, o acesso será estendido aos membros com 40 pontos ou mais. Já às 17h, a venda será aberta para os que têm 20 pontos ou mais. Por fim, às 11h da sexta-feira, os demais sócios do programa Fiel Torcedor estarão aptos a comprar. No sábado, às 11h (de Brasília), os ingressos estarão disponíveis para o público geral. A comercialização será realizada exclusivamente pelo site do Fiel Torcedor. Cada CPF poderá adquirir apenas um ingresso, com valores que variam entre R$ 80 e R$ 360.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Valores dos ingressos:
- NORTE – R$ 80,00
- SUL – R$ 145,00
- LESTE SUPERIOR CORNER – R$ 100,00
- LESTE SUPERIOR LATERAL – R$ 120,00
- LESTE SUPERIOR CENTRAL – R$ 125,00
- LESTE INFERIOR CORNER – R$ 130,00
- LESTE INFERIOR LATERAL – R$ 150,00
- LESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 190,00
- OESTE SUPERIOR – R$ 210,00
- OESTE INFERIOR CORNER – R$ 260,00
- OESTE INFERIOR LATERAL – R$ 320,00
- OESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 360,00