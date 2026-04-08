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Corinthians detalha venda de ingressos para estreia na Arena pela Libertadores; veja valores

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Imagem: Reprodução / Corinthians
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 08/04/2026 às 16:23

Corinthians divulgou nesta quarta-feira as informações sobre a venda de ingressos para enfrentar o Santa Fé, pela segunda rodada da Copa Libertadores, que marca a estreia da equipe na Neo Química Arena pela competição. O confronto está marcado para as 21h30 (de Brasília) da próxima quarta.

As vendas terão início nesta quinta-feira e ocorrerão de forma escalonada, respeitando as prioridades de acessibilidade e do programa Fiel Torcedor. A abertura começa às 09h (de Brasília) para não pagantes e pessoas com deficiência (PCDs).

Na sequência, às 11h, a compra será liberada para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 80 pontos, independentemente do plano, além dos associados do plano Meu Amor. Às 13h, será aberta para aqueles que tenham a partir de 60 pontos.

Às 15h, o acesso será estendido aos membros com 40 pontos ou mais. Já às 17h, a venda será aberta para os que têm 20 pontos ou mais. Por fim, às 11h da sexta-feira, os demais sócios do programa Fiel Torcedor estarão aptos a comprar. No sábado, às 11h (de Brasília), os ingressos estarão disponíveis para o público geral. A comercialização será realizada exclusivamente pelo site do Fiel Torcedor. Cada CPF poderá adquirir apenas um ingresso, com valores que variam entre R$ 80 e R$ 360.

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Valores dos ingressos:

  • NORTE – R$ 80,00
  • SUL – R$ 145,00
  • LESTE SUPERIOR CORNER – R$ 100,00
  • LESTE SUPERIOR LATERAL – R$ 120,00
  • LESTE SUPERIOR CENTRAL – R$ 125,00
  • LESTE INFERIOR CORNER – R$ 130,00
  • LESTE INFERIOR LATERAL – R$ 150,00
  • LESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 190,00
  • OESTE SUPERIOR – R$ 210,00
  • OESTE INFERIOR CORNER – R$ 260,00
  • OESTE INFERIOR LATERAL – R$ 320,00
  • OESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 360,00

 


 

 

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