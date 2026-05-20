Corinthians detalha venda de ingressos para duelo com o Platense; veja valores

O Corinthians divulgou informações sobre a venda de ingressos para o jogo contra Platense, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto está marcado para as 21h30 (de Brasília) do dia 27 de maio, na Neo Química Arena.

As vendas terão início nesta quinta-feira e ocorrerão de forma escalonada, respeitando as prioridades de acessibilidade e do programa Fiel Torcedor. A venda começa às 9h, para não pagantes e pessoas com deficiência (PCDs).

Já a partir das 11h, a compra será liberada para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 80 pontos, independentemente do plano, além dos associados do plano Meu Amor. Às 13h, a venda será aberta para aqueles que tenham a partir de 60 pontos.

Às 15h, o acesso será estendido aos membros com 40 pontos ou mais. Já às 17h, a venda será aberta para os que têm 20 pontos ou mais.

Na sexta-feira, às 11h, os demais sócios do programa Fiel Torcedor estarão aptos a comprar. Por fim, no sábado, às 11h, os ingressos estarão disponíveis para o público geral.

A comercialização será realizada exclusivamente pelo site do Fiel Torcedor. Cada CPF poderá adquirir apenas um ingresso, com valores que variam entre R$ 80 e R$ 310.

INGRESSOS PARA CORINTHIANS E PLATENSE NA #CASADOPOVO! 📍🏟️ Confira os detalhes da venda de ingressos para a partida entre Corinthians e Platense (🇦🇷), válida pela 6ª rodada da CONMEBOL Libertadores, que acontece no dia 27/05 (quarta-feira), às 21h30! 🎟️ Saiba mais 👉🏼… pic.twitter.com/9nAJvapWRF — Corinthians (@Corinthians) May 20, 2026

Valores base dos ingressos:

Norte – R$ 80,00

Sul – R$ 160,00

Leste superior corner – R$ 100,00

Leste superior lateral – R$ 120,00

Leste superior central – R$ 125,00

Leste inferior corner – R$ 130,00

Leste inferior lateral – R$ 150,00

Leste inferior central – R$ 190,00

Oeste superior – R$ 160,00

Oeste inferior corner – R$ 250,00

Oeste inferior lateral – R$ 290,00

Oeste inferior central – R$ 310,00

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