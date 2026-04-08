Corinthians desembarca na Argentina para estreia na Libertadores

A delegação do Corinthians chegou à Argentina no fim da tarde desta quarta-feira, véspera da estreia da equipe na Copa Libertadores. O Timão inicia a campanha no torneio continental contra o Platense, às 21h (de Brasília) desta quinta, no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires. A equipe embarcou durante a tarde, logo após uma sessão de treinamentos no CT Joaquim Grava.

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Provável escalação

Uma provável escalação do Corinthians conta com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Luiz, André Carrillo (Allan) e Breno Bidon; Vitinho e Yuri Alberto.

Desfalques

O Corinthians vai a campo com alguns desfalques: Kaio César (inflamação perifibrótica no músculo posterior da coxa direita), Hugo (cirurgia no joelho), Memphis (estiramento no músculo anterior da coxa direita) e Gui Negão (estiramento na posterior da coxa direita).

Por outro lado, em relação à partida contra o Internacional no último domingo, a equipe contará com os retornos de Allan e Matheus Nidu, que cumpriram suspensão diante do Colorado.

Sob novo comando

O duelo não marca só a estreia do Corinthians na Libertadores, mas também a de Fernando Diniz como técnico do Timão. Anunciado na última segunda-feira, um dia após a demissão de Dorival Júnior, o treinador já comandou os treinos de terça e quarta-feira e estará à beira do campo diante do Platense.

🛬 O Timão chegou na Argentina para o jogo de amanhã! 🏴🏳️#VaiCorinthians pic.twitter.com/AsCwLsTXgi — Corinthians (@Corinthians) April 8, 2026

Detalhes da partida