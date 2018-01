Corinthians desembarca em Guarulhos após disputa da Copa da Flórida

O Corinthians está de volta ao Brasil. Depois de viajar aos Estados Unidos para a disputa da Copa da Flórida, a delegação alvinegra desembarcou no aeroporto de Guarulhos ao final desta manhã, depois de jogar duas partidas na terra da disneylândia.

Em solo norte-americano, o Timão encarou o PSV Eindhoven, da Holanda, e venceu nos pênaltis após ficar no empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Depois disso, os comandados do técnico Fábio Carille amargaram uma dura goleada de 4 a 2 para o Rangers, da Escócia, tendo saído na frente por 2 a 0.

O balanço, porém, foi avaliado como positivo pelo próprio comandante da equipe, que explicou a derrota pelas próprias alterações. Após ter entrado em campo com o time considerado titular, o Corinthians voltou para o segundo tempo contra os escoceses vencendo, mas com a equipe modificada.

Neste domingo, o elenco alvinegro foi orientado a não dar entrevistas e sequer conversar com a imprensa. O time, que concluiu a pré-temporada, agora foca na disputa do Campeonato Paulista, que se inicia nesta semana. A rotina de treinos no CT Joaquim Grava será retomada já nesta segunda-feira.

O Timão faz sua estreia no Estadual na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), quando recebe a Ponte Preta na Arena em Itaquera.