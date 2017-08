Corinthians derrota o Palmeiras pelo Campeonato Paulista sub-20

Figueirense empata com o Goiás na estreia de Milton Cruz

O técnico Milton Cruz estreou no comando do Figueirense com um empate. Jogando no Orlando Scarpelli, na noite deste sábado, a sua equipe ficou no 1 a 1 com o Goiás e seguiu na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. ...

Leia mais