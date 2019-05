Corinthians define relacionados para viagem com Matheus Jesus

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira, um dia após vencer o São Paulo, na Arena, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, e já definiu quais jogadores ficarão à disposição do técnico Fábio Carille para a partida contra o Deportivo Lara, da Venezuela, na quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

O volante Matheus Jesus é maior novidade na lista, entrando no espaço deixado por Pedrinho e Mateus Vital. A dupla foi convocada para a Seleção Olímpica e já se apresentou para a disputa do Torneio de Toulon, na França. Araos, que não vem jogando, estará na mesma competição com o Chile. Eles só retornam durante a parada para a Copa América. O goleiro Caíque foi outro encaixado no grupo.

Outro reforço recente, Everaldo não pode jogar na Sul-Americana porque já defendeu o Fluminense. Os atletas que iniciaram o clássico se dedicaram à recuperação física, enquanto o restante do elenco trabalhou no campo. A comissão técnica elaborou uma atividade em campo reduzido, simulando situações de jogo. O elenco embarca para o país vizinho na madrugada desta terça, em voo fretado com escala em Manaus.

Na terça e na quarta-feira, o Alvinegro treinará na Venezuela, em campo a ser definido. Após o treinamento desta segunda-feira, os relacionados para a partida foram liberados e se apresentam à noite para o embarque.

Veja os 24 jogadores relacionados:

Goleiros: Caique, Cássio e Walter

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar, Fagner e Michel

Zagueiros: Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Matheus Jesus, Ralf, Ramiro e Richard

Meias: Jadson, Régis e Sornoza

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustavo e Vagner Love