Corinthians defende tabu de 14 anos diante do Coritiba em São Paulo

Prestes a entrar em campo para enfrentar o Coritiba em um confronto fundamental para sua trajetória em busca do título do Campeonato Brasileiro, o Corinthians pode colocar como incentivo para a partida o bom retrospecto diante da equipe paranaense atuando em casa. O Timão defende um tabu de 14 anos sem perder para o Coxa na cidade de São Paulo.

A última derrota para o Coritiba em São Paulo aconteceu no dia 13 de julho de 2003, quando a equipe coxa-branca conseguiu vencer por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Marcel, em jogo disputado no Morumbi.

Desde então, foram realizados oito jogos entre as duas equipes na capital paulista, com seis vitórias alvinegras e dois empates. Destes confrontos, três foram já na Arena de Itaquera, local da partida desta quarta-feira, com dois triunfos do Timão e um placar igual.

Se engana, porém, quem pensa que os duelos diante do Coritiba são definidos de forma fácil. Recentemente, o Corinthians tem tido também um histórico de jogos decididos nos minutos finais diante da equipe paranaense, inclusive com uma virada no último lance de jogo no último encontro entre as equipes em São Paulo, no ano passado, com o gol de Uendel definindo a vitória por 2 a 1 aos 49 minutos do segundo tempo.

O retrospecto total em São Paulo, porém, é de amplo domínio desde a primeira vez que as equipes se enfrentaram. Além do duelo em 2003, a única vitória do Coritiba sobre o Corinthians na capital paulista aconteceu em 1971, em triunfo por 3 a 2. No restante do histórico de confrontos, são 16 triunfos brasileiros e outros três empates.

A partida entre Corinthians e Coritiba nesta quarta-feira está marcada para as 21h(de Brasília), na Arena de Itaquera. O jogo será válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Especial para a Gazeta Esportiva*