Corinthians cria diferença para líderes em “vacilos” dentro da Arena

Depois de sofrer contra os “pequenos” no ano passado, em meio à excelente campanha que culminou no título do Campeonato Brasileiro, o Corinthians voltou a perder pontos importantes para equipes que brigam na parte de baixo da tabela. Com o empate por 0 a 0 diante do Atlético-PR, 18º do torneio, o Timão já desperdiçou oito pontos jogando como mandante frente a times da parte de baixo da tabela, justamente a diferença que o separa dos líderes.

Mesmo sofrendo com baixas no elenco e até na comissão técnica, o Alvinegro, com 26 pontos, poderia estar junto do líder Flamengo (34) na ponta da classificação caso tivesse derrotado o Ceará (20º), o Vitória (14º), o Furacão e vencido o clássico contra o Santos (15º), todos times que, atualmente e na época do enfrentamento, brigavam para se livrar do perigo da zona de rebaixamento.

O primeiro foi na quarta rodada do torneio, ainda sob a batuta do técnico Fábio Carille. Depois de sair atrás no placar, o Timão empatou com Henrique, mas não conseguiu a virada atrapalhado, entre outras coisas, por dois gols perdidos pelo estreante Roger. No clássico, o camisa 9 até marcou, mas viu Victor Ferraz empatar na sequência e “roubar” mais pontos importantes do Timão como mandante.

Contra o Vitória, em meio à errante campanha da equipe nos sete jogos que separaram a saída de Carille e parada para a Copa do Mundo, o jogo teve um desenvolvimento semelhante ao que se viu contra o Furacão: muita entrega dentro de campo, mas poucas chances finalizadas com precisão, em outro 0 a 0.

Sem os resultados esperados, que o deixariam como 100% na condição de mandante, o Alvinegro também peca como visitante, somando apenas 7 dos 24 pontos disputados. A compensação se dá nos encontros contra times mais bem posicionados na tabela como anfitrião. Diante do Palmeiras, empatado consigo na sexta posição, Cruzeiro, Fluminense, Botafogo e América-MG, que vêm logo atrás, o Timão teve desempenho perfeito.

Ainda remoendo os pontos desperdiçados, o elenco terá folga neste domingo e se reapresenta na tarde de segunda-feira, já se preparando para a viagem para Santiago, no mesmo dia. É lá que o Alvinegro enfrenta o Colo Colo, na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América.