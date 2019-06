Corinthians contrata meia de 27 anos para a equipe sub-23

A CBF publicou no BID, Boletim Informativo Diário, nesta segunda-feira, o vínculo do Corinthians com o meia Francisco Teocharis Papaiordanou Filho. Mais conhecido como Fran, o atleta de 27 anos deverá compor a equipe sub-23 do Alvinegro. O contrato tem validade até 31 de dezembro.

Filho do conselheiro Francisco Papaiordanou, Fran deverá ocupar uma das quatro vagas do clube de jogadores acima da idade limite para disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, torneio sub-23.

O atleta já estava utilizando as estruturas do clube e treinando com a equipe sub-23 desde abril. Agora registrado, Fran passa a receber salário e poder ser relacionado para os confrontos.

Ainda em abril, o presidente do clube Andrés Sanchez afirmou em coletiva realizada: “Nesse momento ele está usando a estrutura do clube para treinar, depois a gente vai ver o que vai acontecer. Foi um pedido especial meu. Lá vão ter jogadores de 23 e outros abaixo de 23”, disse na época.

Revelado no Timão, Fran nunca se firmou na equipe principal do Alvinegro e passou a colecionar passagens por equipes paulistas de menor porte, como Guaratinguetá, Paulista e Portuguesa. Em 2018, o meia jogou no Juventus da Mooca e no Primavera de Indaiatuba.