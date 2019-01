Corinthians confirma parceria por cinco anos com o BMG e criação de aplicativo

O Corinthians oficializou na tarde desta terça-feira a parceria com o Banco BMG, com direito a lançamento de aplicativo e criação praticamente de um braço aparte apenas para corintianos na instituição financeira. Presentes no anúncio, o presidente do clube, Andrés Sanchez, o diretor de marketing, Luís Paulo Rosenberg, e o principal acionista da empresa, Ricardo Guimarães, explicaram que o vínculo será válido pelos próximos cinco anos.

“Daqui 30, 40 dias vai ter uma plataforma exclusiva para nós, o Meu Corinthians BMG. Não teve participação de empresário nenhum. Se o patrocínio é 30, 40, 50, quem vai determinar o valor é a nação corintiana. Cada conta que for aberta, o Corinthians vai ganhar 50%”, assegurou o mandatário. No dia do anúncio, na semana passada, a Gazeta Esportiva revelou que as tratativas foram intermediadas, na verdade, pelo empresário Giuliano Bertolucci.

“O Corinthians está virando banco. Foi criado uma plataforma digital e, nesse banco, o Corinthians é dono de metade. Nós, como Corinthians, queremos saber quanto vem. A gente faz simulações, foram feitas várias. Mas, a melhor comprovação da crença do banco é quanto ele está disposto a colocar no momento. Alguém já ouviu falar de um contrato em que, no primeiro dia, são depositados 30 milhões na conta de um clube? Esse número pode chegar a 50, 60, 70”, avisou Rosenberg.

Entusiasmado com a parceria, Andrés ainda deixou no ar que a parceria vai ganhar um impulso econômico caso os corintianos abram 200 mil contas no aplicativo, uma espécie de banco online. Sem revelar exatamente qual surpresa seria, o mandatário deixou no ar que novos atletas poderiam chegar.

“Quando tivemos no meu Corinthians BMG a 200 mil contas abertas, vai ter mais coisa aí. Reforço para o clube financeiramente automaticamente é reforço que o treinador queria. Quanto mais saudável o Corinthians for financeiramente, mais ele vai ter chance de contratar. Tudo que o torcedor abrir conta, que é grátis, se compensar para ele, nós vamos melhorar o clube e o time”, continuiu Andrés, sentado ao lado de Guimarães.

“Essa parceria com o Corinthians é um motivo de satisfação. Não é simplesmente um patrocínio. O que estamos fazendo aqui. Estamos juntando o marketing com o negócio. Estamos dando início a essa plataforma com o Corinthians, que é uma honra muito grande com a gente. Vamos criar um aplicativo para o torcedor corintiano ,vai chamar meu Corinthians BMG. Tudo que for feito nele, vai ser lucro para o banco e para o Corinthians”, concluiu.