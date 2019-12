Corinthians comprometeu quase R$ 45 milhões em reforços que não vingaram em 2019

Depois de passar aperto no Campeonato Brasileiro de 2018, o Corinthians foi agressivo na reformulação do elenco para a temporada 2019. Foram nada menos que 15 contratações.

Apesar do número elevado de reforços, foram poucos os casos que o clube precisou, necessariamente, colocar dinheiro para efetuar a aquisição.

O foco esteve sempre nas famosas “oportunidades”, ou seja, encontrar jogadores interessantes em fim de contrato ou livres por meio de rescisões acertadas sem a interferência corintiana. Casos de Mauro Boselli, Júnior Urso, Gil e tantos outros.

Nem por isso a diretoria alvinegra se livrou de colocar a mão no bolso para, de fato, trazer novos atletas para a equipe principal do Parque São Jorge. E com o fim da temporada 2019, a avaliação é de que os investimentos feitos nestes jogadores não surtiram bons resultados. Pelo menos até agora.

Durante o ano, o Corinthians comprometeu aproximadamente R$ 44.3 milhões em reforços, valor que, obviamente, não sairá dos cofres corintianos em uma bolada só, e sim de acordo com acertos feitos em cada tratativa, quase sempre com a concordância de pagamento em parcelas.

A quantia foi utilizada para fechar negócios com Bruno Méndez, Sornoza, Richard, André Luis, Thiaguinho, Danilo Avelar e Everaldo.

Nenhum dos sete jogadores conseguiu justificar em campo as apostas do clube.

Veja lista, abaixo, com o resumo de cada um em 2019:

BRUNO MÉNDEZ – ZAGUEIRO

Custo: R$ 13 milhões*

Jogos oficiais: 6

Gols: 0

Assistências: 0

Situação: Foi reserva e operou o púbis em dezembro.

SORNOZA – MEIA

Custo: R$ 10,5 milhões*

Jogos oficiais: 49

Gols: 1

Assistências: 11

Situação: Perdeu a titularidade, a camisa 7 e deve ser emprestado para a LDU.

RICHARD – VOLANTE

Custo: R$ 8 milhões*

Jogos oficiais: 16

Gols: 0

Assistências: 0

Situação: Emprestado ao Vasco em junho.

ANDRÉ LUIS – ATACANTE

Custo: R$ 1,8 milhões*

Jogos oficiais: 4

Gols: 0

Assistências: 1

Situação: Emprestado ao Fortaleza em maio.

DANILO AVELAR – LATERAL ESQUERDO

Custo: R$ 6,5 milhões*

Jogos oficiais: 58

Gols: 7

Assistências: 2

Situação: Terminou o ano machucado. Clube procura novo jogador para a posição.

EVERALDO – ATACANTE

Custo: R$ 2,5 milhões*

Jogos oficiais: 9

Gols: 1

Assistências: 0

Situação: Operou o púbis e não joga desde agosto.

THIAGUINHO – VOLANTE

Custo: R$ 2 milhões*

Jogos oficiais: 2

Gols: 0

Assistências: 0

Situação: Emprestado ao Oeste em maio e agora para o Botafogo-RJ.

*Valor aproximado e total da negociação.