Corinthians comemora 20 anos do Mundial de 2000 nas redes sociais

Nesta terça-feira, 14 de janeiro, o Corinthians comemora 20 anos da conquista do Mundial de Clubes de 2000. Através de suas redes sociais, o clube relembrou a conquista na decisão em cima do Vasco, em pleno Maracanã.

O destaque dado pela conta oficial do Timão foi para a disputa de pênaltis, que deu o título para clube. Na ocasião, Rincón, Fernando Baiano, Luizão e Edu marcaram para o Corinthians, enquanto Gilberto e Edmundo perderam para o Vasco. Assim, o clube paulista venceu as cobranças por 4 a 3.

Que dia louco! Assim foram as cobranças de pênaltis que sacramentaram o título mundial alvinegro no Maraca! 🏆😍 📹 Band#Mundial20Anos pic.twitter.com/aFWhm6wayW — Corinthians (@Corinthians) January 14, 2020

Naquela decisão, o Corinthians foi a campo com: Dida, Índio, Adílson, Fábio Luciano, Kléber, Rincón, Vampeta, Marcelinho Carioca, Ricardinho, Edílson e Luizão. Oswaldo de Oliveira era o treinador. A partida ficou no 0 a 0 no tempo regulamentar antes de ir para os pênaltis.

Durante a campanha do Mundial, o Corinthians ainda passou por Real Madrid, Al-Nassr e Raja Casablanca na fase de grupos.

Freddy Rincón era o capitão da equipe e foi o responsável por levantar a taça após a disputa de pênaltis. Era a primeira vez que Timão conquistava o mundo do futebol.