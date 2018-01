Corinthians chega aos EUA em busca de título inédito da Flórida Cup

Atual campeão paulista e do Campeonato Brasileiro, o Corinthians quer começar bem a temporada de 2018 e para isso a equipe busca a conquista inédita da Flórida Cup, torneio preparatório que acontece nos Estados Unidos. A equipe alvinegra desembarcou em solo americano na manhã desta segunda-feira e a preparação será feita para a estreia do time paulista que acontecerá na próxima quarta-feira, diante do PSV.

Apesar de nunca ter levantado o troféu, o Corinthians já ficou muito perto de ser o campeão do primeiro torneio da temporada. No ano passado, o Timão chegou até à final da competição, mas perdeu o título para o rival São Paulo, primeiro e única conquista do tricolor com Rogério Ceni no comando da equipe. Na ocasião, o grande destaque foi o goleiro Sidão, que defendeu duas penalidades do time alvinegro.

Essa pode ser a última oportunidade do Corinthians de ganhar a competição. Esse é o último ano de contrato com os organizadores da competição e somado ao calendário bastante apertado, a diretoria do clube paulista acredita que as vantagens de participar do torneio são cada vez menores. A presença da edição de 2018 pode afetar na preparação para o Campeonato Paulista, já que os atuais campeões estreiam já no próximo dia 17.

Os adversários do Corinthians serão o PSV (Holanda) e o Rangers (Escócia). Apesar da falta de interesses de alguns clubes brasileiros, outras duas equipes do país disputarão a competição deste ano. O Fluminense jogará também contra o time holandês e depois contra o Barcelona do Equador, equipe que eliminou tanto Palmeiras como Santos na Libertadores. Já o Atlético-MG tentará o segundo título ao jogar contra a equipe escocesa e o Atlético Nacional (Colômbia).