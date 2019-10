Corinthians chega ao CT sob protestos; torcedores se reúnem com elenco

O Corinthians retornou à capital paulista na tarde desta quinta-feira e encarou a pressão da torcida logo na chegada ao aeroporto de Guarulhos depois da derrota para o CSA, em Maceió. Jogadores e comissão técnica foram orientados a desembarcar pela pista de pouso ao invés de usarem a área comum. O motivo, segundo a segurança do local, seria uma possível presença de torcedores infiltrados no voo, que ameaçariam a segurança do elenco.

A chegada ao CT Joaquim Grava foi ainda mais tumultuada. Cerca de 30 torcedores receberam a delegação com fortes protestos e palavras de ordem. Três viaturas da polícia militar estavam presentes na porta do CT.

Depois da chegada do ônibus, oito líderes da torcida organizada do Corinthians foram autorizados pela diretoria a entrar no complexo para se reunir com alguns jogadores e dirigentes. Na saída, alguns deles explicaram apenas de que houve cobrança por raça e mudança de atitude. “O que tínhamos de falar, falamos para eles”.

Os muros do CT amanheceram pichados nessa manhã. A Gaviões da Fiel, maior organizada do Corinthians, publicou uma nota oficial criticando a postura do time e anunciando uma onda de cobranças.

O Timão volta a campo no domingo pelo Campeonato Brasileiro e pega o Flamengo, fora de casa, às 16h. Com 45 pontos, o Corinthians não vence há 7 partidas e é o 7º colocado.