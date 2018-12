Corinthians celebra eleição de camisa como segunda mais bonita de 2018

O Corinthians celebrou, nesta sexta-feira, a eleição da sua camisa 3 para a atual temporada como a segunda mais bonita do mundo. Citando um ranking montado pelo site Footy Headlines, especializado no segmento de camisetas de futebol e normalmente o responsável por antecipar quais serão os uniformes dos clubes, o Timão lembrou os outros envolvidos na disputa.

A publicação no site oficial ressalta que o “manto Alvinegro ficou atrás apenas da camisa da Seleção Nigeriana, lançada para a Copa do Mundo da Rússia 2018, superando, camisas como a da Seleção Francesa e de grandes clubes europeus, como Real Madrid, Barcelona, Manchester United e Inter de Milão”.

“A camisa do Corinthians para jogos como visitante teria vencido essa eleição caso não existisse a camisa da Nigéria”, reconheceu, um tanto quanto obviamente, a publicação.

Não houve nem um outro brasileiro na eleição, que listou os 15 mais bonitos na avaliação do site. A publicação ainda lembrou quais foram os piores conjuntos da atual temporada, elencando uma camisa 3 do Palmeiras no top 15 inverso, liderado negativamente pelo Rostov-RUS.

A camisa foi lançada no dia primeiro de outubro de 2018 e foi sucesso de venda. Homenageando Ayrton Senna, a camisa faz referência às cores da Lotus, segunda equipe da carreira do piloto. Além da cor preta, a camisa conta com 41 linhas douradas que representam as 41 vitórias de Senna na Fórmula 1.

