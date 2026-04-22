Corinthians bate Criciúma e encerra jejum no Brasileirão sub-20

Em duelo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, nesta quarta-feira, o Corinthians visitou e venceu o Criciúma no centro de treinamento da equipe catarinense, por 2 a 1. Luizinho anotou os dois gols do Timão, enquanto Marcelo descontou pelo Tigre.

Situação na tabela

Com a vitória, o Corinthians encerra um jejum de quase dois meses na competição, já que não vencia pelo torneio desde o dia 2 de março. Além disso, o Timão assume a sétima colocação da tabela com 12 pontos. Por sua vez, o Criciúma é o 15º, com seis pontos somados.

📋 Resumo do jogo

🟡 CRICIÚMA 1 x 2 CORINTHIANS ⚫

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20

🏟️ Local: Centro de Treinamentos do Criciúma

📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

Gols

⚽ Luizinho, aos 11' do 2ºT (Corinthians)

⚽ Luizinho, aos 14' do 2ºT (Corinthians)

⚽ Marcelo, aos 18' do 2ºT (Criciúma)

Como foi o jogo

O Corinthians conseguiu abrir o marcador apenas na segunda etapa, aos 11 minutos. Caraguá dominou atrás do meio de campo e lançou para Luizinho dominar na frente da área e driblar o zagueiro Marcelo para finalizar cruzado de esquerda e marcar um golaço pelo Timão.

Apenas três minutos depois, Pires puxou o contra-ataque após cobrança de escanteio do Criciúma e deixou para Luizinho encontrar Nicollas na esquerda. O atacante tocou na ultrapassagem para Joãozinho cruzar e a bola sobrar com Dourado, que devolveu para Luizinho arrematar da entrada da área e ampliar pelo Timão.

O Criciúma conseguiu diminuir aos 18, quando Andrey cruzou escanteio na primeira trave e Marcelo ganhou no alto para testar firme às redes e descontar.

Próximos jogos

Criciúma

Jogo: Criciúma x Avaí

Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo) | 15h (de Brasília)

Competição: Centro de Treinamentos do Criciúma

Local: Marcelo Portugal, Cotia

Corinthians