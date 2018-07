Corinthians avança em negociação e fica perto do volante Douglas

O Corinthians avançou na negociação para acertar com o volante Douglas, do Fluminense. Considerado o nome para suprir a ausência de Maycon, vendido para o Shakhtar Donetsk-UCR, o jogador tem bases salariais definidas com a diretoria alvinegra, que confia em um desfecho positivo nos próximos dias.

Com as partes já conversadas, resta ao Timão definir o aporte necessário para que os cariocas se desfaçam de um atleta visto como promissor. Sem dinheiro em caixa para grandes investimentos, o clube busca compor uma negociação com atletas ou achar a engenharia financeira necessária para chegar a um valor que interesse ao clube das Laranjeiras.

Apesar de não ser algo fácil, a queda de rendimento do atleta na atual temporada e a possibilidade de colocá-lo em um time que joga a Libertadores da América são fatores que contam nas tratativas. Apenas segunda opção para o setor no Rio de Janeiro, Douglas chegaria para brigar com Renê Júnior pela titularidade.

Caso confirme a chegada do canhoto, o Timão poderia utilizá-lo tanto no Brasileiro, já que ele está com seis jogos, dentro do limite permitido para a troca de clube, quanto na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, torneios que o meio-campista não disputou na atual temporada.