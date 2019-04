Corinthians apresentará novo uniforme na próxima segunda

O Corinthians irá apresentar oficialmente o seu novo uniforme para a temporada 2019 na próxima segunda-feira, dia 29 de abril, às 12h (de Brasília). A Arena Corinthians, em Itaquera, será o palco da divulgação. O evento será fechado à torcida, com presença apenas de jornalistas e convidados.

A equipe paulista informou que lendas do Timão e jogadores do atual elenco serão atrações no evento. A camisa número 1 deverá ser branca com listras pretas na vertical, homenageando o ex-atacante Ronaldo Fenômeno, enquanto a segunda, na cor preta e com detalhes brancos, irá homenagear a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, que completará 50 anos em 2019.

A estreia do novo uniforme principal deverá acontecer na quarta-feira, dia 1º de maio, na Arena, contra a Chapecoense, pela segunda rodada do Brasileiro Série A.