Corinthians aposta em Itaquera; Pedrinho evita reclamar de Carille

Corinthians e São Paulo já se enfrentaram sete vezes na Arena de Itaquera, onde os donos da casa são soberanos: sete vitórias, dois empates, 18 gols marcados e sete sofridos. Mais do que nunca, o Timão contará com essa força diante de sua torcida na Zona Leste para conseguir ir à final do Campeonato Paulista. Nesse domingo, o alvinegro caiu no Morumbi por 1 a 0 e não poderá contar sequer com um empate na próxima quarta-feira.

“No segundo tempo o time controlou mais o jogo, essa era a ideia, mas é um placar reversível. Agora é concentrar, ver o que o professor vai propor, para chegar lá e fazer o resultado. Eles conseguiram uma vantagem boa pelo empate, mas totalmente reversível. Já provamos que somos muito fortes na Arena”, avaliou o volante Maycon, ao Sportv.

O goleiro Cássio também fez questão de lembrar o fato do Corinthians ter atuado na última quinta pelas quartas de final, frente ao Bragantino, enquanto o São Paulo garantiu sua vaga na terça, sobre o São Caetano.

“No final pesou o fato de estar dois dias a menos que o São Paulo na recuperação, mas é descansar e fazer um grande jogo em Itaquera para ir à final”, comentou o ídolo da equipe do Parque São Jorge.

Apesar dos inúmeros desfalques para esse domingo e da má notícia de última hora sobre a lesão de Rodriguinho durante o aquecimento, Fábio Carille não optou por começar o Majestoso com Pedrinho. O jovem só foi ganhar oportunidade aos 30 minutos do segundo tempo e, mesmo assim, foi o único a conseguir tumultuar a defesa são-paulina.

O técnico corintiano não foi perdoado de críticas tanto antes quando depois da derrota no clássico pela escolha. Questionado na saída de campo, Pedrinho evitou polemizar, talvez até para não entrar em conflito com o responsável pela escalação da equipe.

“Não, o Carille sabe o que é melhor. Vou determinado o tempo que eu entrar. Não vou reclamar de oportunidade, despistou o meia-atacante.