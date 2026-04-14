Corinthians aplica multa a André por expulsão em Derby

Por Thais Bueno
Expulso por realizar um gesto obsceno durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras no último domingo, André foi punido pelo clube. Conforme confirmou a Gazeta Esportiva, o meio-campista sofrerá um desconto de 10% em seu salário como repreensão pelo ato no Derby. A informação foi inicialmente publicada pelo ge.
Vale lembrar que, anteriormente, o Corinthians já havia enfrentado uma situação semelhante. Diante do Fluminense, no dia primeiro deste mês, o volante Allan foi advertido com um cartão vermelho pelo mesmo motivo e também sofreu com uma multa de 10% do seu salário.
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O lance
O gesto obsceno de André ocorreu aos 32 minutos do primeiro tempo. Após uma dividida com Andreas Pereira, o volante do Timão levantou e levou a mão às partes íntimas em direção ao meio-campista palmeirense. A ação deu início a uma confusão e, em seguida, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi chamado para revisar o lance e expulsou o jogador do Corinthians.
Além dele, o lateral direito Matheuzinho também foi expulso no clássico ao deixar o braço no rosto de Flaco López após dividida.
Assim, os dois atletas serão desfalques para o jogo contra o Vitória. O Corinthians enfrenta a equipe baiana no próximo sábado, às 20h (de Brasília), no Barradão. Matheuzinho ainda será desfalque na rodada seguinte, contra o Vasco da Gama, no dia 26, às 16h (de Brasília), pois acumulou o terceiro cartão amarelo e o vermelho direto.
Próximo jogo do Corinthians
- Corinthians x Santa Fe-COL (segunda rodada da Copa Libertadores)
- Data e horário: 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)