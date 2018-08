Corinthians anuncia venda de 20 mil ingressos para duelo contra o Grêmio

O retorno do Corinthians ao Campeonato Brasileiro após a classificação na Copa do Brasil acontecerá com o apoio da Fiel, que deve colocar um grande público na Arena no próximo sábado, quando o time comandado por Osmar Loss mede forças com o Grêmio a fim de tentar findar o jejum de três jogos sem vencer na competição. Nesta quinta-feira, o clube anunciou a venda antecipada de 20 mil ingressos para a partida.

Para a torcida corintiana ainda restam entradas de sete setores, que podem ser adquiridas pelo site www.ingressoscorinthians.com ou nos pontos de venda físicos, que ao todo são cinco: Parque São Jorge, Poderoso Timão do Shopping D, Poderoso Timão do Shopping Tietê Plaza, Arena Corinthians (Portão A) e Poderoso Timão da Rua Augusta. No meio online, os torcedores tem um desconto de 15%.

Dos locais onde é possível acompanhar ao jogo, sete ainda estão sendo comercializados: Leste superior – R$ 70* (R$ 35, meia-entrada), Leste superior central – R$ 84* (R$ 42, meia-entrada), Leste inferior – R$ 94* (R$ 47, meia-entrada), Leste inferior central – R$ 102* (R$ 51, meia-entrada), Oeste superior – R$ 88* (R$ 44, meia-entrada), Oeste inferior corner – R$ 138* (R$ 69, meia-entrada) e Oeste inferior – R$ 198* (R$ 99, meia-entrada).

Sem vencer há três jogos no Brasileiro, o Corinthians entra em campo no sábado, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Grêmio, que vem de eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil. Para este duelo, o treinador Osmar Loss não terá Cássio, suspenso, e Douglas surge como dúvida por conta de uma pancada sofrida em Chapecó. No desembarque, a ausência foi indicada pelo médico do clube.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com