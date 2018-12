Corinthians anuncia parceria com a IBM e tenta dobrar número de sócios até 2020

O Corinthians anunciou na manhã desta sexta-feira o início de uma parceria com a IBM, empresa especializada em tecnologia, que vai assumir, dentre outras coisas, a gestão do Fiel Torcedor. Com o plano de modernizar o serviço feito pela Omni desde a sua implantação, em 2008, a companhia norte-americana colocou como meta dobrar o número de associados ao programa de sócios-torcedores do Alvinegro.

“Hoje, o Corinthians conta com mais de 117 mil torcedores em seu programa “Fiel Torcedor” e estima-se que o clube tenha mais de 33 milhões de fãs no Brasil. Com essa transformação, o Corinthians espera dobrar o número de cadastrados em seu programa de fidelidade nos próximos 18 meses, oferecendo novos produtos e serviços”, diz parte do conteúdo entregue à imprensa durante a coletiva de apresentação da parceria..

“O Corinthians pretende utilizar todo o potencial da inteligência artificial para redefinir a maneira como vivenciamos o futebol através de sua reinvenção digital”, disse o presidente da IBM Brasil, Tonny Martins. “O clube tem sido pioneiro e inovador para melhorar a experiência, conforto, conectividade, engajamento e comunicação de seus fãs nos jogos”, completou.

A ideia inicial é que haja uma consultoria da Omni, que teve o acordo válido até dezembro deste mês rompido para o acerto entre Timão e IBM. De acordo com o clube, a rescisão foi amigável para que o clube do Parque São Jorge chegasse a um novo modelo de negócios envolvendo a sua Arena.

Com implantação em duas fases, o contrato firmado entre Alvinegro e IBM tem duração de 10 anos. A empresa, que detalhou um pouco do que espera atingir neste período, tem como grande referência no assunto sua atuação nos estádio da cidade de Atlanta, tanto no futebol americano quanto no futebol, sediados no estádio Mercedes-Benz.

A fase 1, de acordo com o exposto, tem a melhoria da venda de ingressos on-line, gestão do Fiel Torcedor, melhorar o suporte de TI da Arena e fornecer Serviços de consultoria para melhorar a experiência dos torcedores. Na fase 2, a ideia é implantar um wi-fi de alta densidade e transformar o cartão de sócio-torcedor em uma peça de multifunções.