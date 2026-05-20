Corinthians anuncia nova patrocinadora para a temporada; veja detalhes

O Corinthians oficializou, nesta quarta-feira, o acordo com a The Black Tools, empresa brasileira do segmento de ferramentas e utilidades, como sua nova patrocinadora. A marca será estampada na parte traseira do calção do time profissional masculino até o final da temporada.

A nova parceria estreia já nesta quinta-feira, quando o Timão enfrenta o Peñarol, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola para o duelo às 21h30 (de Brasília), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai.

A The Black Tools é a nova patrocinadora do futebol masculino profissional do Sport Club Corinthians Paulista. 🏴 Em apenas cinco anos, a empresa brasileira se consolidou como a maior marca de ferramentas do Mercado Livre na América Latina e agora estampará a parte traseira dos… pic.twitter.com/P6pz5HBTHr — Corinthians (@Corinthians) May 20, 2026

O valor do investimento por parte da The Black Tools com o acerto da parceria não foi divulgado pelo clube.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Este é o quarto patrocínio fechado pelo Corinthians somente nesta temporada. Antes, assinou com outras três marcas: BYD, Broto Legal e PX. Ao todo, o Timão conta com dez patrocinadores estampados no uniforme.

Agora, o Corinthians conta com as seguintes parcerias no uniforme: Esportes da Sorte, Nike, Banco BMG, Ezze Seguros, BYD, Frimesa, Broto Legal, Zé Delivery, The Black Tools e PX.