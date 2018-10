Corinthians anuncia ingressos esgotados para final, mas volta atrás

Fala, Fiel! Todos os ingressos para o 2º jogo da final da Copa do Brasil foram reservados. Aqueles que não tiverem o pagamento confirmado voltarão ao sistema na sexta-feira, às 15h, e estarão novamente à disposição dos torcedores. — Arena Corinthians (@A_Corinthians) 3 de outubro de 2018

Apenas 25 minutos depois de abrir a venda para todos os sócios adimplentes, oo Twiter da Arena Corinthians anunciou que todos os ingressos colocados à disposição para a partida contra o Cruzeiro, na Arena, no dia 17, pela final da Copa do Brasil, foram vendidos. Pouco depois, no entanto, o próprio Alvinegro voltou atrás e disse que as vendas se encerraram apenas para os sócios do Minha Vida, que tem mais adeptos. Ou seja, ainda á entradas disponíveis.

“Fala, Fiel! Todos os ingressos para o 2º jogo da final da Copa do Brasil foram reservados. Aqueles que não tiverem o pagamento confirmado voltarão ao sistema na sexta-feira, às 15h, e estarão novamente à disposição dos torcedores”, dizia a primeira postagem da conta do estádio, apagada poucos depois.

“Para sócios do plano Minha Vida, todos os ingressos para o 2º jogo da final da Copa do Brasil foram reservados. Aqueles que não tiverem o pagamento confirmado voltarão ao sistema na sexta-feira, às 15h, e estarão novamente à disposição dos torcedores. Nos planos Minha História, Meu Amor e Minha Cadeira, a venda segue aberta”, retificou o Alvinegro.

Desde o início da tarde de terça os torcedores que são adeptos ao plano Minha Cadeira do Fiel Torcedor já podiam adquirir os ingressos. A venda foi inicialmente liberada para os sócios-torcedores que possuíam 35 pontos ou mais no plano Meu Amor. Já o restante da torcida pôde adquirir os ingressos a partir das 15h (de Brasília) desta quarta-feira.

De acordo com o site do Fiel Torcedor, restam apenas ingressos do setor Leste inferior central e do Oeste superior, com valores que variam de R$ 180 a R$ 400. A Oeste Inferior, disponível em apenas alguns planos, também está à disposição dos compradores habilitados.

Antes do encontro do dia 17, o Corinthians fará a partida de ida da decisão da Copa do Brasil no dia 10 de outubro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A bola começa a rolar às 21h45 (de Brasília).