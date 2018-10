Corinthians anuncia 38 mil ingressos vendidos para jogo contra o Fla

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira que já vendeu 38 mil ingressos para a partida contra o Flamengo, na sexta-feira, às 21h (de Brasília), na Arena. Os torcedores ainda podem adquirir ingressos nas bilheterias naquele que será, no mínimo, o segundo melhor público da equipe no Campeonato Brasileiro. Com a parcial divulgada, o número está abaixo apenas dos 40.350 pagantes da partida contra o Ceará, pela quarta rodada da competição.

Com entradas a partir de 15 reais, o Timão vai aproveitar a ocasião para realizar o lançamento de seu uniforme número três, em homenagem ao piloto Ayrton Senna. O embate será realizado a partir das 21h (horário de Brasília), devido às eleições presidenciais do país.

Além dos preços promocionais para todos os sócios do clube, o Corinthians também ofereceu desconto especial a crianças de até 12 anos e mulheres. A diretoria corintiana reiterou que os sócios do programa não pagarão mais de R$ 50 em qualquer setor do estádio.