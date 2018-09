Corinthians anuncia 38 mil ingressos vendidos para decisão contra o Fla

Corinthians x Flamengo: 38 mil ingressos vendidos! Apenas dois setores seguem à disposição da Fiel nas bilheterias e na internet!#VaiCorinthianshttps://t.co/D1JLBUa3bL pic.twitter.com/ye8dktATSx — Corinthians (@Corinthians) 24 de setembro de 2018

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira que já comercializou 38 mil ingressos para a partida de quarta, contra o Flamengo, às 21h45 (de Brasília), na Arena, duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Em busca de uma vaga na decisão do torneio, o Alvinegro precisa de uma vitória simples para conquistar o seu objetivo, já que empatou sem gols no duelo da ida, no Maracanã. Restam entradas para dois setores.

Com a parcial divulgada, o embate contra os cariocas já fica bem perto de entrar na lista dos cinco maiores públicos do ano, equiparando-se ao atual quinto colocado na lista (38.112 pagantes, contra o Colo-Colo, pela Libertadores da América).

Acima estão o embate frente ao Ceará, que teve pouco mais de 40 mil pagantes, o Derby da fase de classificação do Paulista (42.178), a semifinal do Estadual, contra o São Paulo (43.062) e a primeira final do torneio, diante do Palmeiras (43.535).

Os ingressos que ainda não foram vendidos para a partida decisiva seguem à disposição da Fiel nas bilheterias e no ingressoscorinthians.com. No dia do jogo, não haverá venda de ingressos para a torcida visitante. Todas as entradas foram entregues ao Flamengo e vendidas antecipadamente.

Nas bilheterias, cinco são os pontos de venda disponíveis:

Das 12h às 19h

•Parque São Jorge – Rua São Jorge, 777 – Tatuapé

•Poderoso Timão do Shopping D – Av. Cruzeiro do Sul, 1100 – Loja 2039

•Poderoso Timão do Shopping Tietê Plaza – Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465

Das 12h às 17h

•Arena Corinthians – Portão A – Avenida Miguel Ignácio Cury, 111 – Artur Alvim

•Poderoso Timão da Rua Augusta – Rua Augusta, 1948 – Cerqueira César

Confira os setores disponíveis:

Oeste inferior – R$ 228 (R$ 114 meia-entrada)

Oeste superior – R$ 172 (R$ 86 meia-entrada)