Corinthians anuncia 27 mil ingressos vendidos para decisão

O Corinthians anunciou nesta terça-feira que vendeu 27 mil ingressos para a partida contra o Colo-Colo, na noite de quarta, na Arena, às 21h45 (de Brasília). O duelo é válido pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, com o Alvinegro precisando reverter a desvantagem obtida no primeiro embate. Em Santiago, os comandados de Osmar Loss foram superados por 1 a 0 pelo rival.

As vendas seguem, agora liberadas a todo o público, não apenas os sócios. Serão cinco pontos de venda físicos à disposição do torcedor nesta terça-feira. Além das bilheterias, os ingressos para o jogo contra a equipe chilena continuam à venda pelo ingressoscorinthians.com, com 10% de desconto, até 18h45 do dia da partida.

Confira os endereços e horários de funcionamento das bilheterias:

Das 12h às 19h

-Parque São Jorge – Rua São Jorge, 777 – Tatuapé

-Poderoso Timão do Shopping D – Av. Cruzeiro do Sul, 1100 – Loja 2039

-Poderoso Timão do Shopping Tietê Plaza – Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465

Das 12h às 17h

-Arena Corinthians – Portão A – Avenida Miguel Ignácio Cury, 111 – Artur Alvim

-Poderoso Timão da Rua Augusta – Rua Augusta, 1948 – Cerqueira César

Veja os setores disponíveis:

Leste superior lateral – R$ 104* (R$ 52, meia-entrada)

Leste superior central – R$ 118* (R$ 59, meia-entrada)

Oeste superior – R$ 138* (R$ 69, meia-entrada)

Oeste inferior corner – R$ 168* (R$ 84, meia-entrada)

Oeste inferior lateral – R$ 228* (R$ 114, meia-entrada)

Visitante – R$ 72* (R$ 36, meia-entrada)**