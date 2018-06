Corinthians anuncia 23.500 ingressos vendidos para o clássico

Corinthians x Santos – 23.500 ingressos vendidos. Amanhã a venda segue nas bilheterias e pela internet. Confira:https://t.co/k9zvqId24s — Corinthians (@Corinthians) 5 de junho de 2018

O Corinthians anunciou na noite desta terça-feira que já vendeu 23.500 ingressos para a partida contra o Santos, nesta quarta, às 21h (de Brasília), na Arena, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. No dia do jogo, a venda continua pela internet até as 13h, no www.ingressoscorinthians.com com 30% de desconto sobre o valor de face do ingresso, e nas bilheterias a partir das 12h.

Ainda restam entradas para os setores Leste Inferior e Superior, xe Oeste Inferior e Superior. Por determinação da Justiça, o duelo só contará com a presença de torcedores do Corinthians, clube mandante, mantendo uma portaria que já completa dois anos no Estado de São Paulo.

Confira os endereços e horários de funcionamento dos pontos de venda físicos nesta quarta (06):

Das 12h às 17h

Parque São Jorge – Rua São Jorge, 777 – Tatuapé

Poderoso Timão do Shopping D – Av. Cruzeiro do Sul, 1100 – Loja 2039

Poderoso Timão do Shopping Tietê Plaza – Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465

Poderoso Timão da Rua Augusta – Rua Augusta, 1948 – Cerqueira César

Das 14h até o intervalo da partida

Arena Corinthians – Portão A – Avenida Miguel Ignácio Cury, 111 – Artur Alvim

Veja os setores disponíveis:

Leste Superior – R$ 104* (R$ 52, meia-entrada)

Oeste Superior – R$ 108* (R$ 54, meia-entrada)

Leste Inferior – R$ 118* (R$ 59, meia-entrada)

Leste Superior Central – R$ 118* (R$ 59, meia-entrada)

Leste Inferior Central – R$ 132* (R$ 66, meia-entrada)

Oeste Corner – R$ 168* (R$ 84, meia-entrada)

Oeste Inferior – R$ 228* (R$ 114, meia-entrada)