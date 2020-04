Corinthians admite perda da renda de patrocinadores por causa de pandemia

A situação dos clubes brasileiros com a paralisação do futebol segue muito complicada. A principal preocupação ainda é a natural diminuição de receitas para o pagamentos das contas. Nesta terça-feira, o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, trouxe uma realidade preocupante: ele admitiu que alguns patrocinadores já pararam de depositar os valores referentes aos acordos com o time.

“A gente tem trabalhado para achar soluções, mas é difícil por não ter previsão de volta do futebol. Nossa receita é patrocínio e TV, pois já não tínhamos a bilheteria do estádio que estava direcionada para o pagamento da dívida da arena, então não sentimos tanto. Mas alguns patrocinadores pararam de pagar, já que suas marcas não aparecem mais. A própria Rede Globo também não efetivou o pagamento da última parcela do Paulistão. E ainda tem o Brasileirão, que é nossa grande receita, por isso nos preocupa muito essa situação”, comentou o dirigente em entrevista ao Sportv.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Mesmo com a realidade financeira delicada, o Corinthians preferiu ainda não promover qualquer tipo de corte salarial dos atletas. A justificativa: o Timão reconhece que corre o risco de não conseguir pagar até mesmo uma parte do dinheiro dos atletas.

“Acertamos inicialmente a questão dos 20 dias de férias e agora serão mais dez dias. Em relação aos salários, vamos pagar enquanto tivermos condições. As dificuldades são grandes, principalmente com a perda do pagamento dos patrocínios. Não adianta fazer um acordo para pagar 60% ou 70% dos salários e daqui um mês você não conseguir cumprir”, comentou Duílio Monteiro Alves.

Nesta quarta-feira, o clubes de São Paulo vão se reunir com a Federação Paulista de Futebol (FPF) para falar sobre o futuro do Paulistão. Mas Duílio Monteiro Alves reconhece que não há esperança de um retorno da competição em um curto espaço de tempo.

“Todos os clubes querem cumprir os compromissos, jogar todos campeonatos, a gente já tem feito reuniões para falar de datas possíveis, mas não tem mesmo como prever. Hoje devemos priorizar a saúde das pessoas”, comentou o diretor corintiano.