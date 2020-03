Corinthians acerta venda de Pedrinho para o Benfica

O Corinthians oficializou na manhã desta quarta-feira a venda de Pedrinho ao Benfica. O meia-atacante esteve em Portugal no último fim de semana para concluir os detalhes finais da transferência e assinar um contrato de cinco anos.

Enquanto não estreia pelo Benfica, Pedrinho terá a possibilidade de disputar suas últimas partidas com a camisa do Timão, jogando até o término do Campeonato Paulista.

O Benfica desembolsou a quantia de 20 milhões de euros (cerca R$ 105 milhões) para contar com o atleta até junho 2025. O contrato inclui uma multa rescisória de 120 milhões de euros (aproximadamente R$ 630 milhões).



Em seu primeiro contato com a imprensa de Portugal, Pedrinho comentou sobre o sentimento de se transferir ao futebol europeu: “É um sonho de criança estar em uma grande equipe na Europa, fiquei feliz de receber essa oportunidade. Agradeço a Deus e ao Benfica por tudo isso”.

Pedrinho foi revelado nas categorias de base do Corinthians e subiu para o profissional em 2017. Desde então, participou das conquistas de três estaduais e um Campeonato Brasileiro.

